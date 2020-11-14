شكرا لقرائتكم شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
متابعات الخليج 365 - الرياض
جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للجهات المسجلة فيها.
شروط إلغاء ضريبة القيمة المضافة
وأوضحت الهيئة، عبر مقطع فيديو أن هناك عدة شروط لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، منها ما يلي:
- أن يكون النشاط الاقتصادي منتهياً.
- يكون السجل التجاري تم شطبه.
- عدم وجود نشاط اقتصادي قائم للمنشأة.
- تقديم المستندات التي تدل على ذلك.
- أن لا تتجاوز إيرادات الـ12 شهرًا السابقة حد التسجيل الاختياري.
- أن لا تتجاوز إيرادات 24 شهرًا السابقة حد التسجيل الإلزامي، أي 375 ألف ريال.
ما هي الضريبة المضافة؟
القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
تطبيق القيمة المضافة في المملكة:
صدقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 3/ 5/ 1438هـ، واستنادًا إلى الأحكام الواردة في الاتفاقية فقد أصدرت السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 2/ 11/ 1438هـ، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14/ 12/ 1438هـ.
وبدأ تطبيق الزيادة في معدل الضريبة إلى 15% بداية من تاريخ 1 يوليو 2020م.
كانت هذه تفاصيل خبر شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.