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2020-11-14 الأحوال المدنية: الحجاب إلزامي في بطاقة الهوية ولا عدسات أو نظارات متابعات الخليج 365 - الرياض حددت الأحوال المدنية، خمسة ضوابط متعلقة بالصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات.

وقالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إن الضوابط تشمل ما يلي: يجب أن تكون الصورة بخلفية بيضاء.

أن لا يتم ارتداء النظارات أو وضع العدسات اللاصقة.

أن تكون الصورة حديثة وملونة.

تغطية شعر الرأس أو وضع الحجاب.

كما تضمنت الضوابط السماح للمواطنات بوضع زينة خفيفة.



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