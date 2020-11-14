شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تصرف مثير من مسن تجاه طائر مهاجر يتغذى على الثعابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ظهر مواطن مسن في مقطع فيديو ممسكا طائر في يده، مبينا أحد الشباب اصطاد هذا الطائر و يسمى الرفراف، وهو أزرق شجري، أبيض الحلق.

وقال المسن خلال الفيديو الذي نشره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: هذا الطائر قِدم مهاجراً من جزر الملاوي "إندونيسي"، اصطاده أحد الشباب هنا وأهداه لنا.

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وقام المسن بإطلاق هذا الطائر؛ وذلك في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية سواءً كانت طيوراً أو غير ذلك، وحفاظاً على الطيور الجميلة.

وثمّن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مبادرة المواطن لقيامه بإطلاق طائر مهاجر من نوع الرفراف، تم اصطياده في هجرة أم الضيان شمال مدينة عرعر.

وقال المركز: "نسعد بمثل هذه الأعمال الجميلة ونفخر بها؛ لكونها تمثل السلوك الإنساني للمسلم تجاه الأمم الأخرى التي تشاركنا العيش على هذه الأرض. وهذا الطائر هو الرفراف أبيض الحلق وهو من الطيور المهاجرة العابرة لأراضي المملكة ويتغذى على الأسماك والضفادع والسحالي والثعابين".