شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 379 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 339,947 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5641 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، أنه هناك 807 حالات حرجة مصابة ترقد في العنايات المركزة.