شكرا لمتابعة خبر عن الخطوات المتبعة حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الأحوال المدنية، الإجراءات المتبعة عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية.

وقال حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية على موقع تويتر أنه "لابد من الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق أبشر، وتجد جميع الإجراءات لاستخراج بدل فاقد للهوية الوطنية ".

وأوضحت الأحوال المدنية أنه لابد من تسجيل الدخول في أبشر، واختيار خدماتي، والدخول إلى الأحوال المدنية، ثم الإبلاغ عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، واختيار الوثيقة المفقودة من القائمة، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، ثم حجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة وثيقة بدل فاقد، وإحضار جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته الأحوال المدنية تضمن الإجراءات المتبعة حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية.