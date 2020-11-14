شكرا لمتابعة خبر عن 5 ضوابط لقبول صورة المواطنات في "بطاقة الأحوال" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم السبت ضوابط الصورة الشخصية في بطاقة الأحوال الوطنية للمواطنات . أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم السبت ضوابط الصورة الشخصية في بطاقة الأحوال الوطنية للمواطنات . ويجب توفر الشروط التالية : - أن تكون الصورة بخلفية بيضاء . Advertisements - عدم إرتداء النظارات . - عدم وضع العدسات اللاصقة . - أن تكون الصورة حديثة وملونة . - إرتداء الحجاب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 ضوابط لقبول صورة المواطنات في "بطاقة الأحوال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.