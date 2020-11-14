شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: الإصابة بفيروس كورونا لا تمنع من أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قالت وزارة الصحة أن الإصابة بفيروس كورونا لا تمنع من أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية. قالت وزارة الصحة أن الإصابة بفيروس كورونا لا تمنع من أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية. وأوضحت الصحة أنه لايوجد حتي الآن أي أدلة طبية تمنع أخذ الأشخاص المصابين بفيروس كورونا تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. جاء ذلك ردا على استفسار تضمن مدى إمكانية أخذ الشخص المشتبه أو المؤكد إصابته بفيروس كورونا التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

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