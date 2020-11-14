فنان سعودي يشارك بعمل إبداعي عن الكعبة المشرفة في مزاد دولي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجح فنان سعودي في الوصول بعمله الفني لمزاد دولي يهدف لجمع تبرعات لصالح ضحايا التأثيرات النفسية لكورونا . نجح فنان سعودي في الوصول بعمله الفني لمزاد دولي يهدف لجمع تبرعات لصالح ضحايا التأثيرات النفسية لكورونا . ويشارك الطبيب الفنان أحمد ماطر بالعمل الإبداعي تحت عنوان " مغاطيسية 2012 " وهو عبارة عن مجسم مغناطيسي للكعبة المشرفة يجسد حركة الدوران في صحن الطواف بإستخدام شذرات الحديد . وسيكون العمل أول الأعمال المعروضة في المزاد بدار " كريستيز " للمزادات بسعر يتراوح بين 80 إلى 120 ألف جنيه إستيرليني ، وذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية ومبادرة الأمم المتحدة 75 .

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