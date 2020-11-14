"برنامج دعم المتعثرين": سداد أجرة المسكن لـ 10.5 ألف مواطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكن برنامج "دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن" التابع لوزارة الإسكان؛ من سداد أجرة المسكن لأكثر من 10.5 ألف مواطن ممن تم توثيق عقودهم عبر الشبكة "إيجار". تمكن برنامج "دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن" التابع لوزارة الإسكان؛ من سداد أجرة المسكن لأكثر من 10.5 ألف مواطن ممن تم توثيق عقودهم عبر الشبكة "إيجار". وأشار البرنامج أن الدعم المقدم تم من خلال سداد المبالغ المالية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة بين وزارة الإسكان ونظام التنفيذ بوزارة العدل. وجاء ذلك لمن صدر بحقهم أحكام تنفيذية من قِبل قضاة التنفيذ، منهم 4697 مواطناً خلال جائحة "كورونا". وأكد البرنامج أنه مستمر في تقديم المساعدة للفئات المتعثرة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، موضحًا أن الحالات المتعثرة تصل إلى البرنامج من محكمة التنفيذ بعد صدور حكم التنفيذ لتُعرض على اللجنة المختصة لتحديد نوع الدعم، ليتم تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

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