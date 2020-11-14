شكرا لمتابعة خبر عن موعد تساقط شهب "الأسديات" في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشفت الجمعية الفلكية بجدة اليوم السبت موعد تساقط زخة شهب الأسديات هذا العام والتي تزين سماء المملكة والوطن العربي . كشفت الجمعية الفلكية بجدة اليوم السبت موعد تساقط زخة شهب الأسديات هذا العام والتي تزين سماء المملكة والوطن العربي . وأكدت أن ذروة الزخات قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء القادم ، وسوف تشاهد بالعين المجردة . وأكد رئيس "فلكية جدة " المهندس ماجد أبو زهرة أن أفضل مشاهدة من مكان مظلم وليس من المنزل ، من خلال مراقبة الأفق الشرقي بعد منتصف الإثنين ، لأن القمر هلال مع موعد الزخات هذا العام وبالتالي ستكون السماء مظلمة قليلاً .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد تساقط شهب "الأسديات" في سماء المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.