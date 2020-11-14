شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح مدى إمكانية نقل الكفالة من فرد إلى منشأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إمكانية نقل الكفالة من فرد إلى منشأة. أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى إمكانية نقل الكفالة من فرد إلى منشأة. وقال الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية أن نقل الخدمة وتغيير المهنة من فرد إلى منشأة غير متاح مؤقتاً. جاد ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب العناية بالعملاء حول إمكانية نقل الكفالة حاليا من فرد إلى منشأة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح مدى إمكانية نقل الكفالة من فرد إلى منشأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.