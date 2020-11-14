بالفيديو.. أول مواطنة تحقق الفوز في نادي سباقات الخيل بالرياض تعلق على إنجازها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علقت ‏مالكة الخيل "ماريا المبارك"، وهي أول مواطنة تحقق الفوز في نادي سباقات الخيل بالرياض على هذا الإنجاز القيم؛ حيث وجهت الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير علقت ‏مالكة الخيل "ماريا المبارك"، وهي أول مواطنة تحقق الفوز في نادي سباقات الخيل بالرياض على هذا الإنجاز القيم؛ حيث وجهت الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله. وقالت ماريا المبارك، أنها تتمنى تمثيل المرأة السعودية والوطن خير تمثيل، لافتة إلى أن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية قدم لهم اهتمام وتسهيلات كان لها أثر كبير في تيسير أمورهم ولم يصادفهم أي صعوبات، بحسب تقرير قناة "العربية" .

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