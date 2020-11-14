محافظ حفر الباطن: حديث ولي العهد رسم مستقبل وطموحات الوطن

وفق استراتيجية ورؤية واضحة للمستقبل
نوَّه محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، بما جاء في حديث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع).
وقال محافظ حفر الباطن: «إنَّ حديث سمو سيدي ولي العهد أوضح بكلّ شفافية ورسم مستقبل هذا الوطن وطموحه الكبير عبر تحقيقه إنجازات غير مسبوقة ونقلة نوعية في تاريخ الوطن رغم التحديات؛ وفق استراتيجية ورؤية واضحة لمستقبل واعد».
وسأل الأمير منصور بن محمد، الله العلي القدير، أن يحفظ ويوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.
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