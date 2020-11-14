هل تستطيع إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لبيع عقار؟.. «الزكاة والدخل» تُجيب

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة مدى إمكانية إلغاء تسجيل في ضريبة القيمة المضافة لمن سجلوا فيها لبيع العقارات بعد إقرار ضريبة التصرفات العقارية.

وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه سيتم إلغاء تسجيل الأشخاص الذين ينحصر نشاطهم في القيام بتوريدات عقارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة والذين لا يوجد لديهم أي أنشطة أخرى يتجاوز حدها الإلزامي التسجيل في الضريبة.

وتابعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المكلف يستطيع الاستمرار مسجلًا بشكل طوعي في ضريبة القيمة المضافة حسب الحد الإلزامي للتسجيل وفقا لتقييمه الشخصي لأنشطته الخاضعة للضريبة.

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جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل: «أنا سجلت في الضريبة القيمة المضافة قبل 4 أشهر عندما كان التسجيل إلزاميًا لبيع عقار ولكن مابعت وبعدين تغير نظام بيع العقار الى التصرفات العقارية هل أقدر ألغي التسجيل للضريبة المضافة الآن».

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