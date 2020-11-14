وفاة المخرج طارق ريري.. وإعلاميون ينعونه عبر تويتر

توفي اليوم السبت وكيل وزارة الثقافة والإعلام سابقًا، المخرج والإعلامي، طارق أحمد ريري، والذي أخرج معظم مباريات الدوري السعودي في فترات سابقة.

وذكرت هالة ابنة الإعلامي الراحل –عبر تويتر- « بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي طارق أحمد ريري.. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعا الإعلامي الراحل الكثير من الإعلاميين، حيث قال عضو مجلس الشورى والصحفي، الدكتور هاشم عبده هاشم –عبر حسابه على تويتر- : «العزيز الغالي الاستاذ طارق ريري.. أحزنني كثيرًا خبر وفاتك هذا الصباح، وأنت الذي كنت ملء السمع والبصر خلقا وعطاء وتميزًا بإنجازاتك التلفزيونية والإعلامية الراقيه. رحمك الله رحمة الأبرار، وتعزيتي الصادقة لابنتيك العزيزتين سها وهالة ولكل افراد الاسرة الكريمة . انا لله وانا اليه راجعون».

وقال سفير السعودية في دولة الإمارات، تركي الدخيل –عبر حسابه على تويتر- « رحم الله طارق ريري رحمة واسعة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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وكتب الإعلامي محمد الحديدي « حم الله طارق ريري، المخرج القدير، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام سابقًا.. تعازينا لذويه وأسرته وللزملاء في الوسط الإعلامي»

وقال الإعلامي عوض سعد القحطاني: «قبل قليل أبلغت بوفاة المخرج التلفزيوني السعودي طارق ريري.. الفقيد ترك بصمته في ذاكرة السعوديين وبالتحديد محبي كرة القدم، وتقلد عدة مناصب بوزارة الاعلام.. تعازينا لجميع الأوساط الإعلامية وأسرته الكريمة»

إنا لله وإنا إليه راجعونا

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