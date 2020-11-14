«الأرصاد» تتوقع حالة مطرية جديدة على هذه المناطق

خلال اليومين القادمين..
توقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن تعاود فرص هطول الأمطار خلال اليومين القادمين على مناطق عدة بالمملكة.
وذكرت الأرصاد –عبر حسابها على تويتر- أن الحالة المطرية تشمل مرتفعات عسير وجازان والباحة، ومكة المكرمة التي تشمل الأجزاء الساحلية لها «خاصة الجنوبية منها».
كذلك تشمل الحالة المطرية أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وشمال المنطقة الشرقية.
وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا عن رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة وأمطار على منطقة جازان اليوم السبت، وتستمر حتى ساعات المساء.
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