«الأرصاد» تتوقع حالة مطرية جديدة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن تعاود فرص هطول الأمطار خلال اليومين القادمين على مناطق عدة بالمملكة.

وذكرت الأرصاد –عبر حسابها على تويتر- أن الحالة المطرية تشمل مرتفعات عسير وجازان والباحة، ومكة المكرمة التي تشمل الأجزاء الساحلية لها «خاصة الجنوبية منها».

كذلك تشمل الحالة المطرية أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وشمال المنطقة الشرقية.

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وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا عن رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة وأمطار على منطقة جازان اليوم السبت، وتستمر حتى ساعات المساء.

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