بالفيديو.. مواطن يطلق سراح طائر الرفراف المهاجر.. و«الحياة الفطرية» تشيد بتصرفه

قدم من إندونيسيا ويتغذى على الثعابين..
أشاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بتصرف أحد المواطنين الذي قام بإطلاق طائر مهاجر أُهدي أليه، حفاظًا على الحياة الفطرية.
وذكر المركز –عبر تويتر- تعليقًا على فيديو متداول للمواطن بصحبة الطائر، أنه «يسعد بمثل هذه الأعمال الجميلة ويفخر بها، كونها تمثل السلوك الإنساني للمسلم تجاه الأمم الأخرى التي تشاركنا العيش على هذه الأرض».
وأوضح المركز أن هذا الطائر هو الرفراف أبيض الحلق، وهو من الطيور المهاجرة العابرة لأراضي المملكة، ويتغذى على الأسماك والضفادع والسحالي والثعابين.
ونشر أحد المواطنين مقطعًا مصوَّرًا وهو يمسك بالطائر وقال خلاله إنه تم القبض على الطائر المهاجر من قبل بعض الشباب، وأنه قدم من جزر الملاو، «إندونيسيا» وتم إهداؤه إليه، مضيفًا أنه أطلق سراحه محافظة على الحياة الفطرية.
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