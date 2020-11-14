السعودية اليوم / برعاية سمو أمير منطقة تبوك .. انطلاق المرحلة الخامسة بعد غدٍ من القافلة الزراعية الإرشادية بالمنطقة



تبوك 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تنطلق الاثنين القادم المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين بالمنطقة، وتستمر ثلاثة أيام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وثمن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي لسمو أمير المنطقة رعايته للقافلة، ولمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، دعمهما المستمر للجهود التوعوية للمزارعين، مؤكداً أن القافلة ستحرص على تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج للمزارعين والمهتمين بالقطاع بالنشاط الزراعي بالمنطقة، بالإضافة إلى تعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة وتغيير ممارسات المزارعين الخاطئة في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية ، وكيفية تنفيذها والتعريف بـ"سعودي قاب"، وأهمية برنامج "حصر" .

وأضاف أن القافلة ستنطلق بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين والفنيين لتقديم ورش ميدانية حول الممارسات الزراعية السليمة للنخيل والخضار المكشوفة والبيوت المحمية وأشجار الفاكهة وتشمل الاستشارات الفنية والزيارات الحقلية ‏للمزارع وتحاليل التربة الزراعية ومياه الري وتشخيص الآفات وعلاجها وتشخيص الأمراض النباتية وعلاجها والآفات الحشرية ومكافحتها والتعريف ‏بخدمات القطاع الزراعي، إضافة إلى إقامة عدد من الورش الميدانية بالمنطقة، إلى جانب تعريف المزارعين بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي من خلال البرامج التوعوية والإرشادية.

// انتهى //

13:29ت م

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