السعودية | شاهد.. انتشار حجز الفياض البرية في شمال المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد.. انتشار حجز الفياض البرية في شمال المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 1:47 مساءً, 14 نوفمبر 2020 م المناطق-يوسف المطيري تجذب الروضات والفياض في جميع مناطق المملكة, المتنزهين وهواة الرحلات البرية من للاستمتاع بالأجواء وممارسة الهوايات المختلفة وخاصة مع دخول الأجواء الشتوية التي تعقب هطول الأمطار.

لكن اللافت للنظر والأمر المحزن وفقاً لمقاطع فيديو متداولة هو انتشار ظاهرة حجز الفياض البرية وخاصة في المناطق الشمالية من المملكة بوضع خيمة أو بيت شهر بجانبها، أو بوضع الماشية وسط تلك الفياض بهدف منع المتنزهين من دخولها وحرمانهم من الاستمتاع بجمالها.

وحسب المقطع المرفق فإن هذه الظاهرة منتشرة وبكثرة حيث يقوم شخص واحد بحجز أكثر من فيضة له وحرمان أهل الحلال والمتنزهين من دخولها وهو ما قد يسبب ظاهرة العنف التي قد تخلف قضايا قتل أو إصابات.

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