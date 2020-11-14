السعودية | الخارجية: المملكة تؤيد إجراءات المغرب لإرساء حرية التنقل في المنطقة العازلة للكركرات

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 1:00 مساءً, 14 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض أعربت وزارة الخارجية عن تأييد حكومة المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

كما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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