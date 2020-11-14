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محكمة هولندية ترفض الإفراج عن المشتبه فيه بحادث السفارة

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أصدر قاضى التحقيق فى لاهاى بهولندا، قراراً برفض إطلاق السراح المؤقت عن المشتبه فيه بحادث إطلاق النار على سفارة المملكة فى لاهاى، على أن يمثل أمام القاضى صباح الإثنين المقبل.

وكانت أعلنت الشرطة الهولندية، الخميس، اعتقال مشتبه به بالاعتداء على سفارة المملكة في لاهاي بهولندا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 40 عاماً من بلدة زوترمير غرب هولندا، دون أن تذكر تفاصيل عن دوره أو دافعه المحتمل.

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