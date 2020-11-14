شكرا لقرائتكم خبر عن موجة أمطار جديدة على الشرقية و5 مناطق أخرى والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد ، أن تعاود فرص هطول الامطار خلال اليومين القادمين بمشيئة الله تعالى، على مرتفعات عسير، وجازان والباحة ومكة المكرمة تشمل الاجزاء الساحلية لها ، كذلك على اجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وشمال المنطقة الشرقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجة أمطار جديدة على الشرقية و5 مناطق أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.