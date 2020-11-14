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وزير الإعلام ينعى المخرج طارق ريري : خدم السعودية سنوات بتفانٍ وإخلاص
متابعات الخليج 365 - الرياض
نعى وزير الإعلام المكلف، وزير التجارة، ماجد القصبي، المخرج الراحل طارق ريري أحد أشهر المخرجين في المملكة خلال السنوات الماضية.
وقال القصبي : أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد العزيز الأستاذ طارق أحمد ريري، الذي خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص؛ مخرجًا بالتلفزيون السعودي، ومسؤولًا أسهم بجهود كبيرة في وزارة الإعلام.
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون.
وكانت ابنة المخرج الراحل هالة ريري أول من نشر خبر وفاة الفقيد بتغريدة قالت فيها : يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ،ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ،فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ،وَادْخُلِي جَنَّتِي بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي طارق أحمد ريري أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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