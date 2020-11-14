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شبكة متكاملة لقنوات تصريف المياه في مخطط ولي العهد بمكة
متابعات الخليج 365 - واس
واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة، أعمال التشييد والصيانة والنظافة اللازمة لشبكة الأمطار والسيول، وإنشاء شبكة متكاملة لقنوات وخطوط تصريف مياه الأمطار بمكة المكرمة.
ونفَّذت الإدارة العامة لشبكات السيول قنوات صندوقية في مخطط ولي العهد بطول ٢٤٠ م وقنوات مفتوحة بمنطقة الشميسي بطول ٢٤٢ م، اضافةً إلى صب الأعمال الخرسانية لعبارات ( شارع الحج – النوارية )، وأعمال عزل الأسقف لعبارة مخطط بن عبود ببحرة.
كما تم تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة لقنوات صندوقية مغلقة في ( الشرائع – العزيزية – بحرة ) بطول ٩٠٠٠ م، وقنوات تصريف سطحي في ( المسفلة – العزيزية – الشوقية – جنوب مكة – العمرة – المعابدة – بحرة – الشرائع ) بطول ٨٥٠٠ م، وقنوات مفتوحة بطول ٥٠٠ م، وتنظيف ٢٦٠ غرفة تجميع، إضافةً إلى تنفيذ أعمال خفض ورفع أغطية مناهل السيول في ( العزيزية – الغزة ).
وتأتي هذه الجهود المستمرة للعمل على استكمال شبكة السيول والأمطار بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وجاهزيتها لمواسم هطول الأمطار، وتؤكد الأمانة جاهزية تلقي البلاغات على الرقم الموحد ٩٤٠ وتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال، وفقاً لأعلى معايير الجودة.
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