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فيديو.. عصابات سرقة المصلين والصرافات في قبضة الأمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات لمرتكبي العديد من الجرائم في عدد من مناطق المملكة حيث سقط العديد منهم في قبضة الأمن خلال فترة وجيزة من اكتشاف تورطهم في الجريمة.
ففي الرياض تم القبض على 3 مواطنين تورطوا بارتكاب عدد من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي في بعض المدن والمحافظات، بافتعال عطلٍ يمنع خروج المبلغ أثناء عملية السحب، والاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين.
وفي مكة المكرمة تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر )، وذلك إثر تورطهما في إتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
كذلك وفي منطقة الرياض تم القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب والاستيلاء على ما تحويه من نقود، وبطاقات بنكية وإجراء عملياتٍ شرائية بها ، وذلك بعدة أحياء متفرقة في وسط مدينة الرياض.
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