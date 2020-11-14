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الأرصاد : هطول أمطار على 7 مناطق خلال يومين
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة أن تعاود فرص هطول الأمطار خلال اليومين القادمين على مرتفعات عسير، جازان، الباحة و مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية لها خاصة الجنوبية منها.
كما توقعت الأرصاد هطول الأمطار كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ،الجوف وشمال المنطقة الشرقية.
حالة الطقس اليوم
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض، المدينة المنورة مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
كما نبهت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وأبو عريش ، وصامطة ، أحد المسارحة ، وفيفا ، وفرسان ، وهروب ، والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
الأرصاد تحذر من طقس المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العلا – المدينة المنورة – المهد – خيبر – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة السادسة مساء .
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