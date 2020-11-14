وفاة طارق ريري أشهر مخرجي التلفزيون السعودي

2020-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى، وكيل وزارة الإعلام الأسبق طارق ريري الذي يعد أشهر مخرجي التلفزيون السعودي في العقود الماضية.

مواطنون ينعون طارق ريري

وكانت ابنة المخرج الراحل هالة ريري أول من نشر خبر وفاة الفقيد بتغريدة قالت فيها : يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ،ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ،فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ،وَادْخُلِي جَنَّتِي بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي طارق أحمد ريري أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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وقد نعى العديد من المواطنين المخرج طارق ريري حيث قال الإعلامي خضير البراق :” أحسن الله عزاءكم وغفر لفقيدكم و تجاوز عنه ، الأستاذ طارق ريري من الأساتذة الذين استفدنا منهم في مسيرتنا العملية .. رحمه الله و غفر له”

أبوناصر الحربي قال :” اللهـــم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور اللهــــم أجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً اللهــــم إن كان محسناً فزد في حسناته وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه اللهــــم افسح له في قبره مد بصره اللهم آمين عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم.

الأب والمعلم والقدوة

وغرد مساعد بن باز قائلا :”إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما اخذ وله ما أعطى وكل شي عنده بأجل مسمى رحم الله الوالد طارق ريري واسكنه فسيح جناته وألهمكم الصبر والسلوان لقد فجعني خبر وفاته قد كان لي مثل الأب والمعلم وقفاته معي لا تنسى ومع الجميع كنت طيب قلب وخير موجه وناصح وداعم رحمة الله عليك أبا أحمد.

وقال بدر البدر :” عظم الله أجركم وغفر لميتكم وجبر مصابنا في الفقيد الغالي”.