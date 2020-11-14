الخضيري لمريض السكري : لا تكابر وهذا علاجك

2020-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري مرضى السكري من المكابرة أو تجاهل العلاج وإهمال متابعة حالته الصحية.

وصايا لمريض السكري

وقال الخضيري : من لديه مرض السّكر فلا يكابر ولا يتجاهل، بل يفحص يومياً ليضبطه بالعلاج المتوّفر المناسب لحالته ،ولا يترك الأدوية.

وتابع الخضيري : وبعد ذلك يحاول تقليل ضرر السكر بالحمية الغذائية المناسبة (خضار ورقيات، فاكهة، نخالة،) مع شرب الماء الكثير وممارسة الرياضة التي تناسبه معتبرًا أن المشي لمدة 40 دقيقة يوميًا هو أقل ما يجب القيام به مع ضرورة التوقف عن تناول المعجنات المقلية والحلويات والمشروبات الغازية.

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آثار مرض السكري

وتابع الخضيري أن السكري سببه الخمول وآثاره عديدة وتشمل الوفاة المبّكرة، سكتة دماغية، عمى ونزف شبيكية، بتر أطراف، مشاكل بالقلب، فشل الكلى.

ويحتفل العالم اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يعد سببًا رئيسيًا من أسباب الإصابة بالعمى وبالفشل الكلوي وبالنوبات القلبية وبالسكتات الدماغية وببتر الأطراف السفلية.

ويمكن -باتباع نظام غذائي صحي بالتزامن مع نشاط بدني جيد مع الامتناع عن التدخين- منع المرض من النوع 2 أو تأخير الإصابة به.

وفضلا عن ذلك، فإن من الممكن علاج مرض السكري وتجنب عواقبه أو تأخير ظهورها من خلال الأدوية والفحص المنتظم وعلاج أية مضاعفات.



