الشورى يناقش مشروع نظام البنك المركزي السعودي

2020-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ مجلس الشورى (عبر الاتصال المرئي) صباح الاثنين المقبل، أولى جلسات أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، بتكوين لجانه المتخصصة وأعضائها، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.

مشروع نظام البنك المركزي السعودي

ويناقش المجلس بعد ذلك عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله باستعراض تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام البنك المركزي السعودي، بعد أن أتمت اللجنة دراسة المشروع وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل البند ثانياً من المرسوم الملكي رقم ( م/9 ) في 6 / 4 / 1393هـ؛ بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية.

وخلال الجلسة العادية الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى التي سيعقدها الثلاثاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440 / 1441هـ.

وفي ذات الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

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تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي

وفي سياق أعمال الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير.

ويدرس المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1440/ 1441هـ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها للتقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من المادة الثالثة من نظام المحاماة ، ووجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440 /1441هـ الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة.

وخلال جلسة يوم الأربعاء القادم، يناقش المجلس تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وتقريرها تجاه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة ( مشروعات ) للعام المالي 1440 / 1441هـ.

كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440 / 1441هـ.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

ويطلع المجلس كذلك خلال الجلسة على وجهة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

توصيات لجنة النقل والاتصالات

كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440 /1441هـ وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن مقترحات الأعضاء واستفساراتهم التي طرحت أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ومن المقرر أن يناقش الأعضاء تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تعديل قانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتم الاستماع إلى مختلف وجهات النظر حياله.

بعد ذلك، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440 / 1441هـ , أثناء مناقشته في جلسة سابقة, ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440 / 1441هـ , ثم يصوت على قرار المجلس بشأن ما تضمنه تقرير الوزارة، وتقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي المتعلق بالجوانب الإدارية لديوان المظالم للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير ديوان المظالم المتعلق بتلك الجوانب.

