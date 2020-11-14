، "الأرصاد" تبشّر.. الماطرة تعاود نشاطها خلال الـ 48 ساعة المقبلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - على مناطق عدة من بينها "مرتفعات عسير وجازان ومكة المكرّمة"

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تعود فرص هطول الأمطار خلال اليومين المقبلين على مرتفعات: عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرّمة، وتشمل الأجزاء الساحلية لها "خاصة الجنوبية منها".

وأشارت "الأرصاد" إلى توقع هطول الأمطار كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، وشمال المنطقة الشرقية.

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