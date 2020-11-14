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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تعود فرص هطول الأمطار خلال اليومين المقبلين على مرتفعات: عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرّمة، وتشمل الأجزاء الساحلية لها "خاصة الجنوبية منها".
وأشارت "الأرصاد" إلى توقع هطول الأمطار كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، وشمال المنطقة الشرقية.
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 01:59 PM
على مناطق عدة من بينها "مرتفعات عسير وجازان ومكة المكرّمة""الأرصاد" تبشّر.. الماطرة تعاود نشاطها خلال الـ 48 ساعة المقبلة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تعود فرص هطول الأمطار خلال اليومين المقبلين على مرتفعات: عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرّمة، وتشمل الأجزاء الساحلية لها "خاصة الجنوبية منها".
وأشارت "الأرصاد" إلى توقع هطول الأمطار كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، وشمال المنطقة الشرقية.
، "الأرصاد" تبشّر.. الماطرة تعاود نشاطها خلال الـ 48 ساعة المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
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