، إطلاق نار على ممارس صحي وترصد مصلين.. جرائم عدة والجناة في قبضة "الأمن العام" ،

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وثّق حساب الأمن العام على "تويتر"، عدداً من الضبطيات التي تمّت خلال الأسبوع الماضي عبر مقطع فيديو نشره اليوم.
وقال الأمن العام: "تمّ القبض على ثلاثة مواطنين تورّطوا في عددٍ من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي، بافتعال عطل يمنع خروج المبلغ في أثناء عملية السحب، والاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين".
وأضاف: "تمّ القبض على مواطنيْن يقومان بإتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدّسة ومحافظة الجموم وسرقة أجزاءٍ منها، وخمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية يقومون بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت في الترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة، ونشل المحافظ والحقائب منهم والاستيلاء على ما تحويه من نقود وبطاقات بنكية وإجراء عملية شرائية بها.
وأردف: "تمّ القبض على مواطن قام بإطلاق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات، كما تمّ القبض على مواطن يقوم بتعبئة مركبته بالوقود قبل أن يلوذ بالفِرار".
وتابع: "تمّ القبض على مقيم من الجنسية السودانية امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها، وعثر بحوزته على ستة أختام مزوّرة ومجموعة مطبوعات لجهات رسمية وجهاز حاسب آلي وطابعة و24 وثيقة مزوّرة ومبلغ 22 ألف ريال".— الأمن العام (@security_gov)
في قبضة رجال الأمن.— الأمن العام (@security_gov) November 14, 2020
#تم_القبض pic.twitter.com/9e7Pkt1rqW
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 01:43 PM
بينها افتعال عطل بأجهزة الصرف واستيلاء على أموال المستفيدين.. نشل حقائب وتزوير
وثّق حساب الأمن العام على "تويتر"، عدداً من الضبطيات التي تمّت خلال الأسبوع الماضي عبر مقطع فيديو نشره اليوم.
وقال الأمن العام: "تمّ القبض على ثلاثة مواطنين تورّطوا في عددٍ من جرائم العبث بأجهزة الصرف الآلي، بافتعال عطل يمنع خروج المبلغ في أثناء عملية السحب، والاستيلاء عليها بعد مغادرة المستفيدين".
وأضاف: "تمّ القبض على مواطنيْن يقومان بإتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدّسة ومحافظة الجموم وسرقة أجزاءٍ منها، وخمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية يقومون بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت في الترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة، ونشل المحافظ والحقائب منهم والاستيلاء على ما تحويه من نقود وبطاقات بنكية وإجراء عملية شرائية بها.
وأردف: "تمّ القبض على مواطن قام بإطلاق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات، كما تمّ القبض على مواطن يقوم بتعبئة مركبته بالوقود قبل أن يلوذ بالفِرار".
وتابع: "تمّ القبض على مقيم من الجنسية السودانية امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها، وعثر بحوزته على ستة أختام مزوّرة ومجموعة مطبوعات لجهات رسمية وجهاز حاسب آلي وطابعة و24 وثيقة مزوّرة ومبلغ 22 ألف ريال".— الأمن العام (@security_gov)
في قبضة رجال الأمن.— الأمن العام (@security_gov) November 14, 2020
#تم_القبض pic.twitter.com/9e7Pkt1rqW
، إطلاق نار على ممارس صحي وترصد مصلين.. جرائم عدة والجناة في قبضة "الأمن العام" ،
المصدر : الخليج 365
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