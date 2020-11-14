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يعتبر التعرق من دون سبب واضح هو أكثر العلامات شيوعًا التي تنذر بمرض باركنسون.
وتشير صحيفة Express نقلًا عن الجمعية الأمريكية لمرض باركنسون إلى أن أعراض المرض تتطور تدريجيًّا وتبدو بسيطة.
ووفقًا للخبراء بحسب روسيا اليوم: يؤثر التعرق المفرط بصورة أساسية على النصف العلوي من الجسم، فإذا اكتشف الشخص هذه العلامة لديه عليه استشارة الطبيب الأخصائي.
ومرض باركنسون هو مرض تنكسي، يتطور بصورة تدريجية ويتباطأ ويصيب الجهاز العصبي المركزي، وتتمثل مظاهره الرئيسة في اضطراب الحركة، مثل نقص حركة الجسم، وتيبس العضلات، ورعاش الراحة واضطراب الاتزان.
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 12:54 PM
أكثر الدلالات شيوعًا على الإصابة التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي"التعرق المفرط" علامة لمرض خطير.. عليك استشارة الطبيب فورًا
يعتبر التعرق من دون سبب واضح هو أكثر العلامات شيوعًا التي تنذر بمرض باركنسون.
وتشير صحيفة Express نقلًا عن الجمعية الأمريكية لمرض باركنسون إلى أن أعراض المرض تتطور تدريجيًّا وتبدو بسيطة.
ووفقًا للخبراء بحسب روسيا اليوم: يؤثر التعرق المفرط بصورة أساسية على النصف العلوي من الجسم، فإذا اكتشف الشخص هذه العلامة لديه عليه استشارة الطبيب الأخصائي.
ومرض باركنسون هو مرض تنكسي، يتطور بصورة تدريجية ويتباطأ ويصيب الجهاز العصبي المركزي، وتتمثل مظاهره الرئيسة في اضطراب الحركة، مثل نقص حركة الجسم، وتيبس العضلات، ورعاش الراحة واضطراب الاتزان.
، "التعرق المفرط" علامة لمرض خطير.. عليك استشارة الطبيب فورًا ،
المصدر : الخليج 365
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