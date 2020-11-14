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ذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة المطرية الثانية بقيت لها بقية، على خلاف ما كان قد أشار إليه بالأمس من أنه اليوم الأخير.
وقال "المسند": "متوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على الحدود الشمالية وشرقي الجوف وحائل، وربما مرتفعات عسير جازان".
ونشر درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ 28 محطة في السعودية، ودرجات الحرارة الكبرى ليوم أمس.
من ناحية أخرى، أضاف "المسند": "مازال بعض الناس يستعملون مكيفات التبريد ليلاً ونهاراً مع تخفيض في ميزان الحرارة في الشرقية والغربية وجنوب الوسطى".
الأرصاد حالة الطقس
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 12:58 PM
خالف ما أشار إليه بالأمس ونشر الحرارة المسجلة فجراً بـ 28 محطةلـ "المطرية 2" بقية.. "المسند": سحب تتشكل هنا ومكيفات تعمل هناك
ذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة المطرية الثانية بقيت لها بقية، على خلاف ما كان قد أشار إليه بالأمس من أنه اليوم الأخير.
وقال "المسند": "متوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على الحدود الشمالية وشرقي الجوف وحائل، وربما مرتفعات عسير جازان".
ونشر درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ 28 محطة في السعودية، ودرجات الحرارة الكبرى ليوم أمس.
من ناحية أخرى، أضاف "المسند": "مازال بعض الناس يستعملون مكيفات التبريد ليلاً ونهاراً مع تخفيض في ميزان الحرارة في الشرقية والغربية وجنوب الوسطى".
، لـ "المطرية 2" بقية.. "المسند": سحب تتشكل هنا ومكيفات تعمل هناك ،
المصدر : الخليج 365
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