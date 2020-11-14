"الأرصاد" تنبه بهطول أمطار على عدة مناطق خلال الـ 48 ساعة القادمة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت من أمطار على بعض المناطق خلال اليومين القادمين .
وقالت "الأرصاد " أنه من المتوقع أن تعاود فرص هطول الأمطار خلال اليومين القادمين على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ، تشمل الأجزاء الساحلية لها " خاصةً الجنوبية منها " .
كما توقعت هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وشمال المنطقة الشرقية .
وأوضحت الأرصاد أن الحالة تنتج عنها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان وعددا من المحافظات تشمل أبو عريش و أحد المسارحة وصامطة وصبيا وفرسان وفيفا وهروب، لافتة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
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