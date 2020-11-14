شكرا لمتابعة خبر عن إلزام المنشآت بتوفير الرعاية الصحية للعاملين ومعاليهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المادة ١٤٤ من نظام العمل تنص على إلزام صاحب العمل توفير الرعاية الصحية للعاملين مع مراعاة ما يوفره الضمان الصحي التعاوني.

وأشارت الوزارة إلى أن المادة ٢ من اللائحة التنفيذية لمجلس الضمان تنص على إلزامية توفير الرعاية للعاملين ومعاليهم.

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة وتطوير آليات الخروج النهائي.