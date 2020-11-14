شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شاحنة تقوم برمي المخلفات على ضفاف وادي نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): تمكنت أمانة منطقة نجران من ضبط شاحنة تقوم برمي المخلفات والأنقاض والنفايات عشوائيا على ضفاف وادي نجران. تمكنت أمانة منطقة نجران من ضبط شاحنة تقوم برمي المخلفات والأنقاض والنفايات عشوائيا على ضفاف وادي نجران. وأكدت أمانة نجران عبر حسابها في تويتر أنه تم تكليف المخالف بنظافة الموقع كاملاً، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات. Advertisements يجدر الإشارة إلى أن أمانة نجران تستقبل ملاحظات النظافة التي يرصدها المراقبين الميدانيين وتتابع معالجتها أولًا بأول.

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