شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مواطن حصل على براءة اختراع عالمية في الطيران بعد موقف مع ابنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصل المهندس المتخصص في هياكل الطائرات، منير بخش، أمس الجمعة، على براءة اختراع عالمية في مجال الطيران؛ حيث اخترع تصميم كرسي بالطائرات مخصص للأطفال دون العامين، يمكن تثبيته في هيكل الطائرة خلال المساحات الفاصلة بين الدرجات المختلفة للمسافرين على الطائرة.

وقال المهندس خلال حديثه لـ"النشرة" على قناة "الإخبارية"، أن موقفًا واجهه خلال سفره إلى نيويورك برفقة ابنه كان هو السبب الرئيسي في إلهامه للتفكير في صناعة مقعد مخصص للأطفال على الطائرات.

وأكد أنه فوجئ بعد الاستيقاظ من نومه أثناء السفر خلال إحدى رحلاته لنيويورك، باختفاء ابنه الذي كان بين أحضانه في الطائرة، ليجده نائما أسفل مقعده؛ حيث أن هذا الموقف دفعه للتفكير في الاختراع، ليكون هو الموضوع الرئيسي لرسالة الماجستير، إلا أن بعض الصعوبات المادية ساهمت في تأجيل تقدمه للحصول على براءة اختراع لتصميمه