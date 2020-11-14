شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": هطول أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت استمرار الحالة المطرية . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت استمرار الحالة المطرية . وقال "المسند " أن السحب الممطرة تتشكل اليوم على الحدود الشمالية ، وشرقي الجوف وحائل ، وربما مرتفعات عسير وجازان . وكان " المسند " قد أكد أن الحالة المطرية ستنتهي أمس ، إلا أنه أكد أنه لا زال لها بقية مع اقتراب نهاية موسم الوسم .

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