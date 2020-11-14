بالفيديو.. تعرف على حقوق مرضى السكري بالمملكة في يومهم العالمي

حددتها هيئة حقوق الإنسان
حددت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة حقوق مرضى السكري بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري.
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أنَّ حقوق مرضى السكري في المملكة تتمثل في تعريفة بطريقة قياس السكري في المنزل، وعمل الفحوصات اللازمة كمعدل السكر التراكمي كل 3 شهور.
وكذلك من ضمن حقوق مرضى السكري، فحص سنوي للعين ووظائف الكلى والكبد والدهون وألا يعزل عن الآخرين إلا لأغراض وقائية أو أمنية، وتعريفه بطرق العلاج المختلفة من أدوية فموية أو بالحقن، وفقًا لحقوق الإنسان.
ومن حقوق مرضى السكري في المملكة، تعريفهم بعمل الأدوية والتعارضات بينها وآثارها الجانبية وتعريفهم بالتعامل مع الحالات الخاصة كالصوم والحج، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان.
اليوم العالمي للسكري
في عام 1991م، أنشأ الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية، اليوم العالمي للسكري استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد الصحي المتصاعد الذي يشكله مرض السكري.
وأصبح اليوم العالمي للسكري يومًا رسميًا عام 2006 ويتم الاحتفال به كل عام في 14 نوفمبر إحياءً لذكرى السير فريدريك بانتينج الذي شارك في اكتشاف الأنسولين مع تشارلز بيست في عام 1922.
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