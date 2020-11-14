بالفيديو.. الموظف الأمين بمطار الملك عبدالعزيز يروي تفاصيل إعادة محفظة لصاحبها

منذ عدة أيام تمَّ تكريم محمد الحازمي، الموظف في الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، نظير أمانته، وإعادته لمحفظة بها أموال تخص أحد المعتمرين.

وحكى الحازمي تفاصيل ما حدث في مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليحية»، موضحًا أنه قام بعمله الطبيعي، حيث عثر على المحفظة داخل الطائرة، وتوجه بها إلى مديره المباشر، واكتشف أن صاحب المحفظة متواجد في الحرم المكي من أجل العمرة.

وأضاف الحازمي أنَّ الإجراء الطبيعي في مثل تلك الحالات هو عدم الخروج بالمحفظة من المطار نهائيًا، وتسليمها إلى «خدمات العفش» وتواصل صاحبها معهم لاستلامها.

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وأشار إلى أنَّ مطار الملك عبد العزيز الدولي -وفي موقف إنساني- سمح المسؤولون به في خروج المحفظة، حيث استأذن المدير وقرر الذهاب إلى صاحب المحفظة في مكة المكرمة، وسلمها له شخصيًا، مضيفًا أن صاحبها عرض عليه مبلغًا من المال فرفض ذلك بشدة وطلب منه الدعاء.

وأشار إلى أنه بعد أسبوع من هذا الموقف، اتصل به المسؤولون في الطيران المدني وقاموا بتكريمه.

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