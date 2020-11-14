تنبيهات برياح متربة وأمطار على المدينة وجازان خلال الساعات القادمة

تستمر حتى المساء
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقتي المدينة المنورة وجازان.
وذكرت الأرصاد أنَّ منطقة المدينة تشهد اليوم رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأشارت إلى أنَّ الحالة الجوية تشمل «المدينة المنورة ومحافظات الحناكية- العلا- المهد- خيبر- وادي الفرع»، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.
كما وجّهت هيئة الأرصاد تنبيهًا من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وأوضحت أنَّ الحالة الجوية تشمل «مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، وفيفا، وفرسان، وهروب»، والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرة إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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