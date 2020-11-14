القيادة تهنئ الملك فيليب بذكرى «يوم الملك» في بلجيكا

عبر برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، إلى الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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