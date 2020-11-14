الدكتور الغامدي يكشف عدد الوفيات في حوادث الطرق بالسعودية

تراجع الحوادث المرورية بنسبة 52%
أوضح أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، عدد وفيات حوادث السيارات في المملكة.
وقال الدكترو الغامدي –عبر تويتر- إنَّ معدل الوفيات المضبوط بالعمر لحوادث السيارات بالمملكة يبلغ (٣٤.٦) لكل (١٠٠) ألف نسمة من السكان.
وكانت الإدارة العامة للمرور، أطلقت في فبراير 2020م، مبادرة «مدن خالية من الحوادث المرورية في حلول 2025».
وذكر خبراء أنَّ حجم الحوادث المرورية تراجع في السعودية بنحو (52%) وذلك على مدى 7 سنوات الماضية.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوادث الطرق تتسبّب في فقدان مليون وربع المليون إنسان سنويًا على مستوى العالم، موضحة أنَّ هناك شخصًا يموت كل نصف دقيقة بسبب حادث مروري.
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