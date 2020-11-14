السعودية تعلن عن تأييدها للإجراءات المغربية في المنطقة العازلة للكركرات

أعربت وزارة الخارجية عن تأييد حكومة المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة، لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

كما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها لأي ممارسات تهدّد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أعلنت أمس الجمعة، أنّه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية؛ قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له.

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