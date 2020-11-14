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2020-11-14 السعودية تؤيد إجراءات المغرب في المنطقة العازلة متابعات الخليج 365 - واس أعربت وزارة الخارجية عن تأييد حكومة المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

كما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



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