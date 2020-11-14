، وفاة أشهر مخرجي التلفزيون السعودي.. طارق ريري في ذمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - مواقع التواصل وعدد من الإعلاميين نعوا وكيل وزارة الإعلام الأسبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى وكيل وزارة الإعلام الأسبق وأشهر مخرجي التلفزيون السعودي في العقود الماضية الزميل طارق أحمد ريري.

وأعلن حساب تابع لقناة الإخبارية على تويتر خبر الوفاة اليوم، كما نعته مواقع التواصل وعدد من الإعلاميين، حيث علّق سفير خادم الحرمين لدى الإمارات تركي الدخيل، على وفاة "ريري" قائلاً عبر تويتر: رحم الله #طارق_ريري رحمة واسعة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعاه عضو مجلس الشورى ورئيس تحرير "عكاظ" السابق هاشم عبده هاشم، قائلاً: العزيز الغالي الأستاذ طارق ريري.. أحزنني كثيراً خبر وفاتك هذا الصباح وأنت الذي كنت ملء السمع والبصر خلقاً وعطاءً وتميزاً بإنجازاتك التلفزيونية والإعلامية الراقية. رحمك الله رحمة الأبرار وتعزيتي الصادقة لابنتيك العزيزتين سها وهالة، ولكل أفراد الأسرة الكريمة. إنا لله وإنا إليه راجعون.