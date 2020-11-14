، تنبيه من "الأرصاد" للمدينة و6 محافظات تابعة.. رياح وأتربة ورؤية تتدنى ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة تشمل نشاطاً سطحياً وتأثيرات يستمر مداها حتى الساعة السادسة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم ؛ تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - المدينة المنوّرة - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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