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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم ؛ تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - المدينة المنوّرة - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
الأرصاد حالة الطقس
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 11:12 AM
حالة تشمل نشاطاً سطحياً وتأثيرات يستمر مداها حتى الساعة السادسة مساءًتنبيه من "الأرصاد" للمدينة و6 محافظات تابعة.. رياح وأتربة ورؤية تتدنى
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم ؛ تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - العلا - المدينة المنوّرة - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
، تنبيه من "الأرصاد" للمدينة و6 محافظات تابعة.. رياح وأتربة ورؤية تتدنى ،
المصدر : الخليج 365
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