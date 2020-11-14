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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تكون حالة السماء صحوة بوجه عام والأجواء تميل للبرودة إلى باردة على معظم مدن المملكة، ومعتدلة عند فجر اليوم على مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشرقية وجازان، وسحب رعدية على الإمارات العربية المتحدة.
وعن توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة المقبلة، قال: "متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد".
وتابع: "من اليوم السبت 3/28هـ، إلى صباح الأحد على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان والشمالية والإمارات وعمان والجوف وشمال شرق حائل، ورياح متوسطة على أجزاءٍ من تبوك وحائل والساحل الشرقي وجدة وشرق المرتفعات الجنوبية".
الأرصاد حالة الطقس
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 11:04 AM
قال: السماء صحوة بوجه عام والأجواء تميل للبرودة إلى باردة بمعظم المناطقحبات بَرَد ورياح.. "الحصيني" يرسم خريطة هطولات الـ 36 ساعة المقبلة
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تكون حالة السماء صحوة بوجه عام والأجواء تميل للبرودة إلى باردة على معظم مدن المملكة، ومعتدلة عند فجر اليوم على مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشرقية وجازان، وسحب رعدية على الإمارات العربية المتحدة.
وعن توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة المقبلة، قال: "متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد".
وتابع: "من اليوم السبت 3/28هـ، إلى صباح الأحد على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان والشمالية والإمارات وعمان والجوف وشمال شرق حائل، ورياح متوسطة على أجزاءٍ من تبوك وحائل والساحل الشرقي وجدة وشرق المرتفعات الجنوبية".
، حبات بَرَد ورياح.. "الحصيني" يرسم خريطة هطولات الـ 36 ساعة المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
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