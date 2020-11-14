معاني الأرقام المدونة على الزجاجات والعبوات البلاستيكية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المواد البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الأغذية والمشروبات آمنة وصحية مادامت مطابقة للمواصفات . أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المواد البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الأغذية والمشروبات آمنة وصحية مادامت مطابقة للمواصفات . وكشفت " الغذاء والدواء " معاني الأرقام داخل رمز مثلث إعادة التدوير على النحو التالي : - رقم " 1" : مصنوعة من عديد إيثيلين ترافثاليت وهو متين ويستخدم في المشروبات الغازية ومياه الشرب والفول السوداني والمربي . - رقم " 2" : عديد إيثيلين عالي الكثافة مقاوم للكيماويات ، يستخدم في الحليب والعصائر والمياه والأكياس الداخلية لحبوب الإفطار . Advertisements - رقم " 3" : فينيل يتميز بالنقاوة ، ويستخدم في عبوت المواد الغذائية . - رقم " 4 " : يتميز بالمرونة والمتانة ومصنوع من عديد إثيلين منخفض الكثافة ، يستخدم في أكياس الخبز والأغذية المجمدة وقوارير العسل . - رقم " 5 " : عديد بروبلين مقاوم للكيماويات والدهون والحرارة والزيوت ، يستخدم في عبوات الكاتشب عادةً . - رقم "6" : عديد ستايرين ، يستخدم في الأغذية السريعة كالبيتزا والفول والساندويتشات . - رقم "7 " : مواد بلاستيكية أخرى مثل البولي كربونات ويستخدم في المياه المعبأة والعبوات الكبيرة .

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