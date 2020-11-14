شكرا لمتابعة خبر عن استمرار حبس المشتبه به في حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أمستردام (صدى): أكدت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن قاضي التحقيق في لاهاي بمملكة هولندا، رفض إطلاق السراح المؤقت عن المشتبه فيه بحادث اطلاق النار على السفارة أكدت وسائل إعلام، اليوم السبت، أن قاضي التحقيق في لاهاي بمملكة هولندا، رفض إطلاق السراح المؤقت عن المشتبه فيه بحادث اطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي فجر يوم الخميس الماضي. وأوضحت أن قاضي التحقيق شدد على استمرار توقيف المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر (40 عاماً)، على أن يمثل أمام القاضي صباح الاثنين المقبل، بعدما كانت سفارة المملكة لدى هولندا قد تعرضت لحادث إطلاق نار جبان. وفي ذلك الوقت، أبلغ رجال أمن السفارة الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرّض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

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